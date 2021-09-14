На Київщині ліквідували міжнародний канал контрабанди стероїдів

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Співробітники Служби безпеки України зупинили діяльність угруповання, до складу якого входили мешканці Одеської та Київської областей

Про це повідомляє REgioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Так, ділки налагодили канал контрабандного переміщення анаболічних стероїдів з Молдови до України. Кордон з Молдовою контрабандний "товар" перетинав під виглядом приватного багажу у регулярних рейсових автобусах, які прямують до Одеси. Там його зустрічали ділки, щоб розмістити на транзитному складі в Одесі. А далі поштовими сервісами його відправляли до Василькова, де знаходився основний склад.

За даними слідства, основними клієнтами були громадяни США та країн ЄС. Для цього було створено спеціалізований сайт, де пропонували "продукцію".

У США та більшості країн ЄС анаболічні стероїди прирівнюються до наркотичних і психотропних речовин і придбати їх легально неможливо. Тож "клієнти" платили за них чималі гроші", - йдеться у повідомленні.

Посилки з "товаром" відправляли через міжнародні поштові сервіси під виглядом косметики, побутової хімії та продуктів харчування.

Організатора оборудки затримали на гарячому у Василькові одразу після одержання ним чергової посилки із сильнодіючими препаратами з Одеси. Йому вже повідомлено про підозру.

У межах слідства проведено 11 одночасних обшуків за місцями мешкання і роботи учасників схеми та за адресами складів в Одесі, Києві та Василькові.

Нагадаємо, раніше у Кропивницькому силовики ліквідували діяльність наркосиндикату.