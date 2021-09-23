До Львова на лікування й реабілітацію доставлені восьмеро військових зі Сходу

Фото Командування медсил ЗСУ

У Львівський Військово-медичний клінічний центр Західного регіону доставили вісім українських військовослужбовців. Четверо з них отримали поранення

Про це повідомляє Командування медичних сил Збройних Сил України, передає RegioNews.

Із Військово-медичного клінічного центру Східного регіону у Дніпрі реанімаційно-операційним літаком Повітряних Сил ЗС України Ан-26 "Віта" здійснено планову медичну евакуацію 4 поранених та 4 хворих військовослужбовців до Львова. З аеродрому до військового закладу охорони здоров'я військовослужбовців доправили спеціалізованим транспортом, - наголошується в повідомленні.

В установі вони пройдуть обстеження для призначення курсу лікування та реабілітації.

Як повідомлялося, наприкінці липня дві поранені військовослужбовиці евакуйовані до госпіталю Харкова з Донеччини.