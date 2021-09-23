12:21  23 вересня
Ляшко розповів, чи потрібно COVID-вакцинованим носити маску
11:59  23 вересня
На Буковині випав сніг
17:25  23 вересня
На Донбасі відносне затишшя:бойовики 1 раз порушили "тишу"
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2021, 19:40 4

До Львова на лікування й реабілітацію доставлені восьмеро військових зі Сходу

23 вересня 2021, 19:40 4
Читайте также на русском языке
Фото Командування медсил ЗСУ
Читайте также
на русском языке

У Львівський Військово-медичний клінічний центр Західного регіону доставили вісім українських військовослужбовців. Четверо з них отримали поранення

Про це повідомляє Командування медичних сил Збройних Сил України, передає RegioNews.

Із Військово-медичного клінічного центру Східного регіону у Дніпрі реанімаційно-операційним літаком Повітряних Сил ЗС України Ан-26 "Віта" здійснено планову медичну евакуацію 4 поранених та 4 хворих військовослужбовців до Львова. З аеродрому до військового закладу охорони здоров'я військовослужбовців доправили спеціалізованим транспортом, - наголошується в повідомленні.

В установі вони пройдуть обстеження для призначення курсу лікування та реабілітації.

Як повідомлялося, наприкінці липня дві поранені військовослужбовиці евакуйовані до госпіталю Харкова з Донеччини.

військові евакуація шпиталь реабілітація лікування Львів

На Херсонщині командира дивізіону військової частини викрито на хабарництві
22 вересня 2021, 09:26
На Закарпатті поліція розслідує пошкодження меморіальних плит воїнам АТО
20 вересня 2021, 11:09
У Міноборони сказали, коли виплатять 1,5 млрд зарплатного боргу військовим
18 вересня 2021, 11:12
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Слуги" проти "слуг": Як "ЗеКоманду" на Буковині розриває війна губернатора Осачука і нардепа Папієва
Кому вигідний замах на Шефіра? Що не так зі спробою вбивства першого помічника президента
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua