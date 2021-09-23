Во Львов на лечение и реабилитацию доставлены восемь военных с Востока

Фото Командования медсил ВСУ

В Львовский Военно-медицинский клинический центр Западного региона доставили восемь украинских военнослужащих. Четверо из них получили ранения

Об этом сообщает Командование медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает RegioNews.

Из военно-медицинского клинического центра Восточного региона в Днепре реанимационно-операционным самолетом Воздушных Сил ВС Украины Ан-26 "Вита" осуществлена плановая медицинская эвакуация 4 раненых и 4 больных военнослужащих во Львов. С аэродрома в военное учреждение здравоохранения военнослужащих доставили специализированным транспортом, - отмечается в сообщении.

В учреждении они пройдут обследование для назначения курса лечения и реабилитации.

Как сообщалось, в конце июля две раненые военнослужащие эвакуированы в госпиталь Харькова из Донетчины.