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23 сентября 2021, 19:40 12

Во Львов на лечение и реабилитацию доставлены восемь военных с Востока

23 сентября 2021, 19:40 12
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Фото Командования медсил ВСУ
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В Львовский Военно-медицинский клинический центр Западного региона доставили восемь украинских военнослужащих. Четверо из них получили ранения

Об этом сообщает Командование медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает RegioNews.

Из военно-медицинского клинического центра Восточного региона в Днепре реанимационно-операционным самолетом Воздушных Сил ВС Украины Ан-26 "Вита" осуществлена плановая медицинская эвакуация 4 раненых и 4 больных военнослужащих во Львов. С аэродрома в военное учреждение здравоохранения военнослужащих доставили специализированным транспортом, - отмечается в сообщении.

В учреждении они пройдут обследование для назначения курса лечения и реабилитации.

Как сообщалось, в конце июля две раненые военнослужащие эвакуированы в госпиталь Харькова из Донетчины.

эвакуация Львов военные реабилитация лечение госпиталь

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