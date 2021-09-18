У Міноборони сказали, коли виплатять 1,5 млрд зарплатного боргу військовим

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Про це передає RegioNews з посиланням на сайт Міністерства оборони.

Як повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, відомство в жовтні отримає можливість швидше профінансувати всі передбачені законодавством види виплат військовослужбовцям в повному обсязі, однак для цього депутати повинні проголосувати за внесення змін до бюджету на 2021 рік.

"Голосування відбудеться найближчим часом. Тому вже в жовтні Міноборони отримає можливість швидше профінансувати всі передбачені законодавством види виплат військовослужбовцям в повному обсязі", - додала Маляр.

Відомо, що до Верховної Ради вже подано проєкт закону Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проєктів. Цим законопроєктом передбачені витрати, в тому числі і на покриття дефіциту в коштах на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що Міністерство оборони заборгувало військовослужбовцям виплати грошового забезпечення та інших видів грошової допомоги. Загальна сума боргу - 1 млрд 465,8 млн гривень.