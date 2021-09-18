10:28  18 вересня
В Україні знову понад 6 тис. нових хворих на коронавірус
14:42  18 вересня
У Мін'юсті скаржаться на навмисне затягування ухвалення закону про олігархів
10:02  18 вересня
На Донбасі постраждали двоє українських військових
UA | RU
UA | RU
18 вересня 2021, 11:12 224

У Міноборони сказали, коли виплатять 1,5 млрд зарплатного боргу військовим

18 вересня 2021, 11:12 224
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Міністерстві оборони повідомили, коли виплатять 1,5 млрд заборгованості із зарплат військовим

Про це передає RegioNews з посиланням на сайт Міністерства оборони.

Як повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, відомство в жовтні отримає можливість швидше профінансувати всі передбачені законодавством види виплат військовослужбовцям в повному обсязі, однак для цього депутати повинні проголосувати за внесення змін до бюджету на 2021 рік.

"Голосування відбудеться найближчим часом. Тому вже в жовтні Міноборони отримає можливість швидше профінансувати всі передбачені законодавством види виплат військовослужбовцям в повному обсязі", - додала Маляр.

Відомо, що до Верховної Ради вже подано проєкт закону Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проєктів. Цим законопроєктом передбачені витрати, в тому числі і на покриття дефіциту в коштах на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що Міністерство оборони заборгувало військовослужбовцям виплати грошового забезпечення та інших видів грошової допомоги. Загальна сума боргу - 1 млрд 465,8 млн гривень.

Україна борги зарплати Міноборони військові

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram