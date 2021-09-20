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20 вересня 2021, 11:09 118

На Закарпатті поліція розслідує пошкодження меморіальних плит воїнам АТО

20 вересня 2021, 11:09 118
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Фото: Нацполіція
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В місті Іршава Закарпатської області працівники поліції проводять перевірку за фактом пошкодження меморіальних плит. Йдеться про плити, встановлені в пам’ять воїнам загиблим в зоні АТО

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Закарпатської області.

На місці події правоохоронці виявили дві пошкоджені мармурові плити, які є частиною загальної композиції зі стягом та підставкою для свічок. При цьому інші об’єкти пам’ятника не мають ознак пошкодження.

Правоохоронці припускають, що мармурові плити могли відпасти самостійно.

Наразі поліцейські переглядають відео з найближчих до місця події камер спостереження та встановлюють можливих очевидців події", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Білій Церкві 30-річний чоловік розмалював пам’ятник Героям боротьби за Незалежність України.

розслідування військові вандалізм АТО пам'ятник

 
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