На Херсонщині командира дивізіону військової частини викрито на хабарництві

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У Херсонській області командира дивізіону військової частини спіймали "на гарячому" під час одержання неправомірної вигоди в сумі 6000 грн

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері південного регіону.

"За процесуального керівництва Херсонської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди викрито командира дивізіону військової частини", - йдеться у повідомленні.

Наразі підозрюваному підготовлено клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від займаної посади.

Раніше повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд виніс вирок щодо судді Мукачівського міськрайонного суду та його спільнику за хабар у 2 тисячі гривень.