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20 вересня 2021, 21:57 254

Стало відомо, коли повернуться до навчання учні школи на Харківщині, яка горіла цілу ніч

20 вересня 2021, 21:57 254
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Фото Суспільне
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До чугуївської школи №2, де ввечері 19 вересня сталася пожежа, за два дні повернуться початкові класи та п'ятикласники. Для 6-11 класів розглядають три варіанти навчання

Про це повідомила заступниця начальника управління освіти Чугуївської міської ради Марина Реброва, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.Харків.

Поки усі класи перебувають на дистанційному навчанні.

Школа має дві будівлі, постраждала лише одна. Друга будівля початкової школи залишилася у нормі. Отже, початкова школа буде навчатися у звичайному режимі. Ми беремо тайм-аут сьогодні та завтра для того, щоб належним чином організувати освітній процес, тому ці два дні діти навчаються дистанційно, — сказала Реброва.

Пожежею пошкоджені спортивна зала і два класи — кабінети хімії та літератури.

Практично вся техніка, меблі збереглися. Дещо вдалося своєчасно винести у ті приміщення, до яких пожежа не дісталася, — сказала представниця управління освіти.

Для 6-11 класів розглядаються три варіанти.

Один з варіантів — навчання у другу зміну в сусідній школі №1. Другий — навчання у вільних приміщеннях школи №5. Ця школа дещо віддалена, близько кілометра від школи до школи, але є можливість вивести окремо цілий поверх, щоб перевести учнів. І третій варіант — на певний період запровадження дистанційного навчання, — сказала Реброва.

Усього в школі навчаються 363 дитини. Як краще організувати навчання, у міськраді обіцяють порадитися з батьками та педагогами.

Займатися ремонтом навчального закладу та підраховувати збитки не можуть, поки йдуть слідчі дії, зазначила Реброва.

Чому загорілася школа, з'ясовують. Пожежу розслідують за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України — порушення правил пожежної безпеки, сказав журналістам заступник начальника Чугуївського районного управління поліції Дмитро Грінчак. За його словами, слідчі призначають експертизи для встановлення причини займання та суми збитків.

Як повідомлялося, на Харківщині всю ніч горіла школа.

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