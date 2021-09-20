У Полтаві на автостоянці відразу згоріли шість автівок
У Полтаві по вулиці Огнівська на автостоянці згоріли легкові автомобілі. Поліція наразі розслідує обставини пожежі
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Полтавської області.
Встановлено, що вогнем було пошкоджено шість автомобілів. Причину згорання з'ясовують.
Поліцією відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше у Харкові вночі 15 вересня на автостоянці згоріли шість автомобілів.
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