У Полтаві на автостоянці відразу згоріли шість автівок

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У Полтаві по вулиці Огнівська на автостоянці згоріли легкові автомобілі. Поліція наразі розслідує обставини пожежі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Полтавської області.

Встановлено, що вогнем було пошкоджено шість автомобілів. Причину згорання з'ясовують.

Поліцією відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Харкові вночі 15 вересня на автостоянці згоріли шість автомобілів.