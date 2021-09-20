12:59  20 вересня
У Раді хочуть допускати до роботи тільки вакцинованих нардепів
10:41  20 вересня
Справи Майдану: затримано експосадовця МВС за підозрою у вбивстві трьох активістів
08:04  20 вересня
Окупанти на Донбасі знову поранили захисника України
UA | RU
UA | RU
20 вересня 2021, 14:58 4

У Львові горіла щитова в дитячій поліклініці, евакуювали 20 осіб

20 вересня 2021, 14:58 4
Читайте также на русском языке
Фото ДСНС
Читайте также
на русском языке

У чотириповерховій будівлі дитячої поліклініки у Львові в понеділок зайнялася електрощитова, пожежники евакуювали 20 осіб

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

20 вересня об 11:53 в м. Львові на вул. Генерала Чупринки, 61 у чотириповерховій будівлі дитячої поліклініки на цокольному поверсі виникло загоряння електрощитової. О 12:20 займання електрощитової ліквідовано, - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Жертв і постраждалих немає.

Підрозділи ДСНС спільно з персоналом вивели на свіже повітря 20 осіб. До гасіння було залучено 22 особи та 5 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомлялося, сьогодні на Харківщині всю ніч горіла школа.

Учора на Закарпатті пожежа знищила деревообробний цех: загинула людина.

Львів пожежа ДСНС діти поліклініка

У Полтаві на автостоянці відразу згоріли шість автівок
20 вересня 2021, 11:36
На Харківщині згорів будинок на базі відпочинку: є постраждалі
19 вересня 2021, 14:04
У селі на Донеччині загинули двоє дітей: задихнулися у скрині
19 вересня 2021, 12:13
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram