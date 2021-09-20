У Львові горіла щитова в дитячій поліклініці, евакуювали 20 осіб

Фото ДСНС

У чотириповерховій будівлі дитячої поліклініки у Львові в понеділок зайнялася електрощитова, пожежники евакуювали 20 осіб

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

20 вересня об 11:53 в м. Львові на вул. Генерала Чупринки, 61 у чотириповерховій будівлі дитячої поліклініки на цокольному поверсі виникло загоряння електрощитової. О 12:20 займання електрощитової ліквідовано, - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Жертв і постраждалих немає.

Підрозділи ДСНС спільно з персоналом вивели на свіже повітря 20 осіб. До гасіння було залучено 22 особи та 5 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомлялося, сьогодні на Харківщині всю ніч горіла школа.