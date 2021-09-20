У Львові горіла щитова в дитячій поліклініці, евакуювали 20 осіб
У чотириповерховій будівлі дитячої поліклініки у Львові в понеділок зайнялася електрощитова, пожежники евакуювали 20 осіб
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
20 вересня об 11:53 в м. Львові на вул. Генерала Чупринки, 61 у чотириповерховій будівлі дитячої поліклініки на цокольному поверсі виникло загоряння електрощитової. О 12:20 займання електрощитової ліквідовано, - йдеться в повідомленні на сайті відомства.
Жертв і постраждалих немає.
Підрозділи ДСНС спільно з персоналом вивели на свіже повітря 20 осіб. До гасіння було залучено 22 особи та 5 одиниць техніки ДСНС.
Як повідомлялося, сьогодні на Харківщині всю ніч горіла школа.
Учора на Закарпатті пожежа знищила деревообробний цех: загинула людина.
У Полтаві на автостоянці відразу згоріли шість автівокВсі новини »
20 вересня 2021, 11:36На Харківщині згорів будинок на базі відпочинку: є постраждалі
19 вересня 2021, 14:04У селі на Донеччині загинули двоє дітей: задихнулися у скрині
19 вересня 2021, 12:13
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"