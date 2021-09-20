Стало известно, когда вернутся к обучению ученики школы на Харьковщине, которая горела всю ночь

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В чугуевскую школу №2, где вечером 19 сентября произошел пожар, за два дня вернутся начальные классы и пятиклассники. Для 6-11 классов рассматривают три варианта обучения

Об этом сообщила заместитель начальника управления образования Чугуевского городского совета Марина Реброва, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.Харьков.

Пока все классы находятся на дистанционном обучении.

Школа имеет два здания, пострадало только одно. Второе здание начальной школы осталось в норме. Итак, начальная школа будет учиться в обычном режиме. Мы берем тайм-аут сегодня и завтра для того, чтобы должным образом организовать образовательный процесс, поэтому эти два дня дети учатся дистанционно, — сказала Реброва.

Пожаром повреждены спортивный зал и два класса — кабинеты химии и литературы.

Практически вся техника, мебель сохранились. Кое-что удалось своевременно вынести в те помещения, до которых пожар не добрался, - сказала представительница Управления образования.

Для 6-11 классов рассматриваются три варианта.

Один из вариантов — обучение во вторую смену в соседней школе №1. Второй — обучение в свободных помещениях школы №5. Эта школа несколько удалена, около километра от школы до школы, но есть возможность вывести отдельно целый этаж, чтобы перевести учеников. И третий вариант — на период введения дистанционного обучения, — сказала Реброва.

Всего в школе учатся 363 ребенка. Как лучше организовать обучение, в горсовете обещают посоветоваться с родителями и педагогами.

Заниматься ремонтом учебного заведения и подсчитывать убытки не могут, пока идут следственные действия, отметила Реброва.

Почему загорелась школа, выясняют. Пожар расследуется по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил пожарной безопасности, сказал журналистам заместитель начальника Чугуевского районного управления полиции Дмитрий Гринчак. По его словам, следователи назначают экспертизы для установления причины возгорания и суммы ущерба.

Как сообщалось, на Харьковщине всю ночь горела школа.