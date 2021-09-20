12:59  20 сентября
В Раде хотят допускать к работе только вакцинированных нардепов
10:41  20 сентября
Дела Майдана: задержан экс-чиновник МВД по подозрению в убийстве трех активистов
17:37  20 сентября
На Донбассе оккупанты снова прекратили стрелять по нашим бойцам
UA | RU
UA | RU
20 сентября 2021, 21:57 237

Стало известно, когда вернутся к обучению ученики школы на Харьковщине, которая горела всю ночь

20 сентября 2021, 21:57 237
Читайте також українською мовою
Фото Суспильне
Читайте також
українською мовою

В чугуевскую школу №2, где вечером 19 сентября произошел пожар, за два дня вернутся начальные классы и пятиклассники. Для 6-11 классов рассматривают три варианта обучения

Об этом сообщила заместитель начальника управления образования Чугуевского городского совета Марина Реброва, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.Харьков.

Пока все классы находятся на дистанционном обучении.

Школа имеет два здания, пострадало только одно. Второе здание начальной школы осталось в норме. Итак, начальная школа будет учиться в обычном режиме. Мы берем тайм-аут сегодня и завтра для того, чтобы должным образом организовать образовательный процесс, поэтому эти два дня дети учатся дистанционно, — сказала Реброва.

Пожаром повреждены спортивный зал и два класса — кабинеты химии и литературы.

Практически вся техника, мебель сохранились. Кое-что удалось своевременно вынести в те помещения, до которых пожар не добрался, - сказала представительница Управления образования.

Для 6-11 классов рассматриваются три варианта.

Один из вариантов — обучение во вторую смену в соседней школе №1. Второй — обучение в свободных помещениях школы №5. Эта школа несколько удалена, около километра от школы до школы, но есть возможность вывести отдельно целый этаж, чтобы перевести учеников. И третий вариант — на период введения дистанционного обучения, — сказала Реброва.

Всего в школе учатся 363 ребенка. Как лучше организовать обучение, в горсовете обещают посоветоваться с родителями и педагогами.

Заниматься ремонтом учебного заведения и подсчитывать убытки не могут, пока идут следственные действия, отметила Реброва.

Почему загорелась школа, выясняют. Пожар расследуется по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил пожарной безопасности, сказал журналистам заместитель начальника Чугуевского районного управления полиции Дмитрий Гринчак. По его словам, следователи назначают экспертизы для установления причины возгорания и суммы ущерба.

Как сообщалось, на Харьковщине всю ночь горела школа.

школа пожар обучение Харьковская область дистанционное обучение

Полиция не нашла доказательств поджога столичного костела святого Николая
20 сентября 2021, 16:48
Во Львове горела щитовая в детской поликлинике, эвакуировали 20 человек
20 сентября 2021, 14:58
В Полтаве на автостоянке сразу сгорели шесть автомобилей
20 сентября 2021, 11:36
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua