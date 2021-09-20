У Раді пропонують дозволити голосування онлайн "у певних випадках"

Таку пропозицію під час погоджувальної ради 20 вересня озвучив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає RegioNews з посиланням на онлайн-трансляцію Погоджувальної ради.

Ми маємо пам’ятати, що коронавірус нікуди не зник. І ми всі маємо дотримуватися тих вимог, які ставляться перед нами. Я просив би і керівників фракції і керівників комітетів звернутися до наших колег з проханням дотримуватися всіх епідеміологічних норм. Отака ситуація, вона вкотре передбачає, як на мене, необхідність прийняття законодавства про можливість проведення діяльності Верховної Ради у певних випадках онлайн, — заявив Стефанчук.