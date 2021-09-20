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20 вересня 2021, 19:23 6

У Раді пропонують дозволити голосування онлайн "у певних випадках"

20 вересня 2021, 19:23 6
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Фото з відкритих джерел
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Нардепам хочуть дозволити голосувати з дому онлайн

Таку пропозицію під час погоджувальної ради 20 вересня озвучив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає RegioNews з посиланням на онлайн-трансляцію Погоджувальної ради.

Ми маємо пам’ятати, що коронавірус нікуди не зник. І ми всі маємо дотримуватися тих вимог, які ставляться перед нами. Я просив би і керівників фракції і керівників комітетів звернутися до наших колег з проханням дотримуватися всіх епідеміологічних норм. Отака ситуація, вона вкотре передбачає, як на мене, необхідність прийняття законодавства про можливість проведення діяльності Верховної Ради у певних випадках онлайн, — заявив Стефанчук.

Як повідомлялося, до реанімації через COVID-19 потрапив представник Кабміну у Раді.

Також відомо, що Київрада попросить Раду дозволити працювати віддалено через COVID-19.

COVID-19 епідемія голосування Верховна Рада онлайн

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