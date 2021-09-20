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20 вересня 2021, 16:05 1731

У Мінцифри пояснили, як уникнути карантинних обмежень тим, хто не вакцинований через медпокази

20 вересня 2021, 16:05 1731
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Фото з відкритих джерел
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Карантинні обмеження для невакцинованих від коронавірусу осіб вони не стосуватимуться людей, які не можуть бути вакцинованими через медичні протипоказання

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Так, на запитання, як уникнути обмежень карантину при медвідводі від вакцинації, у відомстві відповіли, що таким категоріям осіб необхідно сформувати COVID-сертифікат на основі отриманого негативного результату ПЛР-тесту.

Як повідомлялося, у Кабміні пропонують обмежити доступ до роботи невакцинованим чиновникам.

Також завтра Держкомісія з ТЕБ та НС розгляне можливість запровадження "жовтої зони" карантину з 22 вересня.

Мінцифри COVID-19 Обмеження вакцинація covid-сертифікат

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