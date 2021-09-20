У Мінцифри пояснили, як уникнути карантинних обмежень тим, хто не вакцинований через медпокази
Карантинні обмеження для невакцинованих від коронавірусу осіб вони не стосуватимуться людей, які не можуть бути вакцинованими через медичні протипоказання
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.
Так, на запитання, як уникнути обмежень карантину при медвідводі від вакцинації, у відомстві відповіли, що таким категоріям осіб необхідно сформувати COVID-сертифікат на основі отриманого негативного результату ПЛР-тесту.
Як повідомлялося, у Кабміні пропонують обмежити доступ до роботи невакцинованим чиновникам.
Також завтра Держкомісія з ТЕБ та НС розгляне можливість запровадження "жовтої зони" карантину з 22 вересня.
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