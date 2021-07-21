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21 липня 2021, 14:14 975

Київрада попросить Раду дозволити працювати віддалено через COVID - 19

21 липня 2021, 14:14 975
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Фото з відкритих джерел
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Київська міська рада планує звернутися до Верховної Ради України щодо надання дозволу на проведення пленарних засідань та постійних комісій онлайн

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу КМДА

"Враховуючи те, що ми не можемо виключати нову хвилю коронавірусу, який мутує, та запровадження локдауну, маємо зробити все можливе, аби міська рада в будь-яких умовах продовжувала ефективну роботу. У зв’язку з цим ми зареєстрували проєкт звернення до Верховної Ради України про необхідність внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо проведення засідань дистанційно", – пояснив один з ініціаторів звернення, депутат Київради Дмитро Білоцерковець

За словами депутата, проєктом рішення пропонується внести зміни до законодавства, та повноцінно дозволити міській раді проведення пленарних засідань та постійних комісій онлайн.

"Наразі така можливість є, але це стосується обмеженого кола тем, що неправильно, адже щодня у міської влади виникає чимало питань, які потребують оперативного реагування. Крім того, чому комітети Верховної Ради України мають можливість у режимі онлайн розглядати будь-які питання під час локдауну, а комісії міських рад цієї опції позбавлені", – пояснив Дмитро Білоцерковець.

Нагадаємо, що 8 квітня Київрада провела перше онлайн засідання

Верховна Рада COVID-19 Київрада комітет онлайн

 
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