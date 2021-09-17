До реанімації через COVID-19 потрапив представник Кабміну у Раді
Представник уряду в парламенті та голова Секретаріату парламентської фракції "Слуга народу" Тарас Мельничук перебуває в реанімації через COVID-19
Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу перед засіданням комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
"Тарас Мельничук перебуває в реанімації через COVID-19. Це наш представник Кабміну і глава Секретаріату", - сказав Арахамія.
Інших подробиць він не повідомив.
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що на коронавірус вже вдруге захворів спікер парламенту Дмитро Разумков. Також повідомлялося, що Разумков хоче вакцинуватися від коронавірусу власним коштом.
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