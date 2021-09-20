В Раде предлагают разрешить голосование онлайн "в определенных случаях"

Такое предложение во время согласительного совета 20 сентября озвучил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает RegioNews со ссылкой на онлайн-трансляцию Согласительного совета.

Мы должны помнить, что коронавирус никуда не исчез. И мы все должны соблюдать те требования, которые ставятся перед нами. Я просил бы и руководителей фракции и руководителей комитетов обратиться к нашим коллегам с просьбой соблюдать все эпидемиологические нормы. Такая ситуация, она в очередной раз предусматривает, как по мне, необходимость принятия законодательства о возможности проведения деятельности Верховной Рады в определенных случаях онлайн, — заявил Стефанчук.