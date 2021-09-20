В Раде предлагают разрешить голосование онлайн "в определенных случаях"
Нардепам хотят разрешить голосовать из дома онлайн
Такое предложение во время согласительного совета 20 сентября озвучил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает RegioNews со ссылкой на онлайн-трансляцию Согласительного совета.
Мы должны помнить, что коронавирус никуда не исчез. И мы все должны соблюдать те требования, которые ставятся перед нами. Я просил бы и руководителей фракции и руководителей комитетов обратиться к нашим коллегам с просьбой соблюдать все эпидемиологические нормы. Такая ситуация, она в очередной раз предусматривает, как по мне, необходимость принятия законодательства о возможности проведения деятельности Верховной Рады в определенных случаях онлайн, — заявил Стефанчук.
Как сообщалось, в реанимацию из-за COVID-19 попал представитель Кабмина в Раде.
Также известно, что Киевсовет попросит Раду разрешить работать удаленно из-за COVID-19.