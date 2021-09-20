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20 вересня 2021, 16:21 37

На Дніпропетровщині з трудового рабства звільнили 60 людей

20 вересня 2021, 16:21 37
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці викрили схему вербування людей у трудове рабство у Петриківському та Магдалинівському районах Дніпропетровської області. Організатори схеми залучили 60 осіб до примусової праці на сільськогосподарських угіддях

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

За даними правоохоронців, організаторами схеми виявились троє осіб 64, 50 й 40 років. В результаті обшуків, правоохоронці вилучили зброю, набої, документацію, гроші, автомобілі та паспорти робітників. У бараках поліція виявила 60 осіб, які піддавалися трудовій експлуатації.

Для обробки полів та збору урожаю овочів вони пропонували робітникам пристойну платню. Натомість людей заселили у бараки й платили лише частину обіцяних коштів", - зазначили у поліції.

Затриманим за скоєне загрожує позбавлення волі строком до 15 років. Наразі поліція встановлює місцеперебування ще двох осіб, які причетні до вербування людей.

Нагадаємо, раніше столичні правоохоронці затримали п’ятьох осіб, які організували на території м. Києва та Дніпропетровської області протиправну схему вербування людей для утримання їх у трудовому рабстві.

поліція робота Дніпропетровська область рабство сільське господарство

 
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