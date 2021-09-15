Поліція кваліфікувала вибух автівки в Дніпрі як теракт
Вибух автівки в місті Дніпро з двома загиблими кваліфіковано як терористичний акт
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
Станом на 10:30 встановлено, що в автомобілі перебували чоловік та жінка. Зараз за даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт), - повідомляють у поліції.
Правоохоронці додають, що особи загиблих попередньо встановлені за документами, виявленими на місці події.
Як повідомлялося, сьогодні у Дніпрі вибухнуло авто, двоє загиблих.
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