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15 вересня 2021, 11:08 179

Поліція кваліфікувала вибух автівки в Дніпрі як теракт

15 вересня 2021, 11:08 179
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Фото поліції Дніпропетровської області
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Вибух автівки в місті Дніпро з двома загиблими кваліфіковано як терористичний акт

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Станом на 10:30 встановлено, що в автомобілі перебували чоловік та жінка. Зараз за даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт), - повідомляють у поліції.

Правоохоронці додають, що особи загиблих попередньо встановлені за документами, виявленими на місці події.

Як повідомлялося, сьогодні у Дніпрі вибухнуло авто, двоє загиблих.

теракт вибух поліція авто Дніпро

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