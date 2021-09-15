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15 вересня 2021, 11:33 55

З'явилася інформація про загиблих через вибух автівки у Дніпрі

15 вересня 2021, 11:33 55
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Фото: Обозреватель
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У Дніпрі під час вибуху автівки 15 вересня загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпровській області Дарина Гречищева

Як пише RegioNews з посиланням на "Обозреватель", другий загиблий – Олексій Кавлак, він був сапером у зоні АТО.

За попередньою інформацією від правоохоронців, пара могла перевозити вибухівку і вона здетонувала. У поліції також розглядають другу версію – умисне вбивство.

Нагадаємо, що в Дніпрі близько дев'ятої ранку на проспекті Богдана Хмельницького вибухнула автівка, внаслідок чого загинули двоє людей, які перебували всередині. Поліція кваліфікувала справу як теракт.

Україна смерть вибух авто Дніпро

 
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