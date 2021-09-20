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20 вересня 2021, 17:13 185

У Дніпрі чоловік бігав вулицею з сокирою та поводився агресивно

20 вересня 2021, 17:13 185
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Фото: з відкритих джерел
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У Дніпрі патрульні затримали 58-річного чоловіка, який бігав вулицею з сокирою

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Дніпропетровської області.

Патрульні отримали повідомлення, що на вулиці Інюшина в одному з будинків кричить жінка і благає про допомогу.

Рухаючись вулицею Ілюшина, екіпаж помітив чоловіка, що біг із сокирою. Патрульні наказали йому покласти її на землю та не чинити супротив. Громадянина затримали", - розповіли правоохоронці.

Мешканці сусідніх будинків повідомили поліцейським, що про допомогу кричала співмешканка затриманого.

Патрульні пройшли до її будинку, де 55-річна жінка повідомила, що чоловік після вживання алкогольних напоїв став поводитися агресивно - побив її так, що вона втратила свідомість.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині п'яний водій наїхав на двох підлітків й втік.

насильство патрульна поліція поліція алкоголь Дніпро

 
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