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15 вересня 2021, 10:20 27

У Дніпрі вибухнуло авто, двоє загиблих

15 вересня 2021, 10:20 27
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Фото поліції Дніпропетровської області
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Сьогодні, 15 вересня у місті Дніпро на проспекті Богдана Хмельницького вибухнула автівка, внаслідок вибуху загинули двоє людей, які перебували всередині

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Повідомлення про подію надійшло сьогодні, 15 вересня, близько 9-ї ранку. Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на просп. Богдана Хмельницького м. Дніпро, - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.

Як повідомлялося, 2 вересня у Дніпрі в салоні авто вибухнула граната, водія госпіталізували.

Раніше, у серпні на Закарпатті стався вибух на автозаправці, двоє людей постраждали.

вибух авто Дніпро поліція загиблі

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