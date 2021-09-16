Ляшко розповів про вакцинацію дітей та повторне щеплення для українців через рік

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Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав умови для проходження повторного щеплення українців від коронавірусної інфекції та розповів, чи будуть вакцинувати у країні дітей

Як передає RegioNews, про це йдеться в інтерв'ю міністра на "24 каналі".

Так, до нових щеплень українцям треба бути наготові, якщо поствакцинальний імунітет триватиме менш як рік або з'явиться нова мутація коронавірусу.

"Якщо не буде наукових даних про те, що поствакцинальний імунітет триває більше (року - ред.), або з'явиться якась мутація коронавірусу, то значить ми будемо робити через рік повторні дворазові щеплення",- заявив міністр.

Своєю чергою, у питанні вакцинації дітей, Ляшко не поспішає запускати масову кампанію - ще рано.

Коли ми говоримо, чи варто чи не варто вакцинувати дітей, відповідь - варто. Варто починати масову кампанію? Я кажу - ще рано", - вважає Віктор Ляшко.

Так, за даними МОЗ, рівень захворюваності серед дитячих колективів та кількість дітей у структурі захворюваності не перевищує 8%.

"Ми аналізували це до циркуляції штаму "Дельта" та після виявлення штаму "Дельта" в Україні. У нас не зростає рівень захворюваності серед дітей від 0 до 19 років. А ось рівень захворюваності з летальним результатом людей старше 60 років - досить високий", - додав міністр.

Міністр вважає, що наразі витрачати ресурс і енергію на вакцинацію дітей не варто.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко констатує, що Україна зайшла в епідемічний сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій. Тому за його словами кількість інфікованих COVID-19 в нашій державі зростає.