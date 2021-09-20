У Києві та 22 областях рівень захворюваності на COVID-19 перевищує норму

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Усі регіони України знаходяться у зеленій зоні епідемічної небезпеки, однак у більшості областей епідемічні показники перевищують норму

Про це пише RegioNews з посиланням на дані МОЗ

Зокрема, динаміка госпіталізацій перевищена в 11 областях. Трійка "лідерів" за цим показником: Рівненська область(87,2%) за норми не вище 50%, Дніпропетровська - 75,2%, Харківська – 75,2%. У Чернівецькій область вже заповнено понад половину ліжок з киснем.

Крім цього у переважній більшості областей перевищено рівень захворюваності на COVID-19. До трійки "лідерів" за цим показником увійшли Чернівецька область – 328 осіб на 100 тисяч населення за норми для "зеленої" зони не вище 75, Луганська область – 296 осіб на 100 тисяч населення, Тернопільська – 220.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксували 2265 нових випадків коронавірусу.