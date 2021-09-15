Кабмін планує виділити у 2022 році на вакцинацію від COVID-19 6 мільярдів гривень
Кабінет міністрів планує передбачити у бюджеті 2022 6 мільярдів гривень на систему громадського здоров’я та вакцинацію від COVID-19
Як передає RegioNews це передбачено у проєкті бюджету на 2022 рік
Вцілому на систему охорони здоров’я уряд пропонує виділити 193 мільярди гривень, що на 31 мільярд гривень більше ніж минулого року.
За словами міністра фінансів Сергія Марченка, це дозволить збільшити зарплати лікарів в 1,6 рази. За розрахунками уряду зарплати лікарів сягнуть позначки понад 20 тисяч гривень, персоналу понад 13 тисяч гривень.
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