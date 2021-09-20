Шкарлет каже, що 19-річний студент помер не від вакцинації

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Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що смерть вакцинованованого у вересні 19-річного студента Українського гуманітарного інституту сталася не через щеплення

Про це пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

"Ті прикрі випадки, які стаються, всі знаємо – облетіло певні мережі повідомлення стосовно хлопчика 19 років, але там причина, вона буде оприлюднена, причина не в вакцинації . Є декілька побічних явищ, але вакцинування сьогодні є наша з вами запорука успішного освітнього процесу", - сказав Шкарлет.

Він закликав освітян звертатися за роз’ясненнями стосовно вакцинації та її наслідків до профільних лікарів та центру надання консультації Міністерства охорони здоров’я.

"Тренди нашої держави стосовно вакцинації, стосовно карантинних умов виявляються такі, що в діалозі сьогодні з Міністерством охорони здоров’я, з моїм колегою міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком, сьогодні пандемія COVID- 19 переростає в пандемію невакцинованих. Задумайтесь про це. В містах, в областях, в районах треба активно і досить виважено і розумно ставитися до вакцинації", - наголосив Шкарлет.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що після вакцинації від коронавірусу помер 19-річний студент зі Львівщини Володимир Сало. Він навчався на 3 курсі Українського гуманітарного інституту