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20 сентября 2021, 17:33 96

Вакцинация от коронавируса детей в Украине не будет обязательной, но может быть рекомендованной-Рубан

20 сентября 2021, 17:33 96
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Фото из открытых источников
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Министерство здравоохранения рекомендует в отдельных конкретных случаях вакцинировать детей от коронавируса

Об этом рассказал председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире 24 канала, передает RegioNews.

Рубан подчеркнул, что в Украине уже начали прививать несовершеннолетних детей (старше 14 лет) от коронавируса. И никаких побочных реакций зафиксировано не было.

Также Олег Рубан говорит, что в мире уже начали вакцинировать детей от коронавируса. Ведь, по его словам, эта категория населения очень подвержена заражению дельта-возбудителем.

И хотя вакцинация детей в Украине не обязательна, чиновник считает, что прививки им все же нужно делать.

Как и весь мир, нужно вакцинировать детей в полном объеме. Дельта-возбудитель поражает именно детское и подростковое население, - подчеркнул он.

Также он отметил, представители каких профессий должны быть обязательно вакцинированы. По его убеждению, это: полицейские; медработники; педагоги.

Как сообщалось, Ляшко рассказал о вакцинации детей и повторной прививке для украинцев через год.

Также стало известно, что Кабмин планирует выделить в 2022 году на вакцинацию от COVID-19 6 миллиардов гривен.

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