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20 сентября 2021, 14:58 7

Во Львове горела щитовая в детской поликлинике, эвакуировали 20 человек

20 сентября 2021, 14:58 7
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Фото ГСЧС
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В четырехэтажном здании детской поликлиники во Львове в понедельник загорелась электрощитовая, пожарные эвакуировали 20 человек

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

20 сентября в 11:53 в г. Львове на ул. Генерала Чупринки, 61 в четырехэтажном здании детской поликлиники на цокольном этаже возникло возгорание электрощитовой. В 12:20 возгорание электрощитовой ликвидировано, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Жертв и пострадавших нет.

Подразделения ГСЧС совместно с персоналом вывели на свежий воздух 20 человек. К тушению были привлечены 22 человека и 5 единиц техники ГСЧС.

Как сообщалось, сегодня на Харьковщине всю ночь горела школа.

Вчера на Закарпатье пожар уничтожил деревообрабатывающий цех: погиб человек.

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