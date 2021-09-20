Во Львове горела щитовая в детской поликлинике, эвакуировали 20 человек
В четырехэтажном здании детской поликлиники во Львове в понедельник загорелась электрощитовая, пожарные эвакуировали 20 человек
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
20 сентября в 11:53 в г. Львове на ул. Генерала Чупринки, 61 в четырехэтажном здании детской поликлиники на цокольном этаже возникло возгорание электрощитовой. В 12:20 возгорание электрощитовой ликвидировано, - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Жертв и пострадавших нет.
Подразделения ГСЧС совместно с персоналом вывели на свежий воздух 20 человек. К тушению были привлечены 22 человека и 5 единиц техники ГСЧС.
Как сообщалось, сегодня на Харьковщине всю ночь горела школа.
Вчера на Закарпатье пожар уничтожил деревообрабатывающий цех: погиб человек.
В Полтаве на автостоянке сразу сгорели шесть автомобилейВсе новости »
20 сентября 2021, 11:36На Харьковщине сгорел дом на базе отдыха: есть пострадавшие
19 сентября 2021, 14:04В селе на Донетчине погибли двое детей: задохнулись в сундуке
19 сентября 2021, 12:13
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"