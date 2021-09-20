Во Львове горела щитовая в детской поликлинике, эвакуировали 20 человек

Фото ГСЧС

В четырехэтажном здании детской поликлиники во Львове в понедельник загорелась электрощитовая, пожарные эвакуировали 20 человек

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

20 сентября в 11:53 в г. Львове на ул. Генерала Чупринки, 61 в четырехэтажном здании детской поликлиники на цокольном этаже возникло возгорание электрощитовой. В 12:20 возгорание электрощитовой ликвидировано, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Жертв и пострадавших нет.

Подразделения ГСЧС совместно с персоналом вывели на свежий воздух 20 человек. К тушению были привлечены 22 человека и 5 единиц техники ГСЧС.

Как сообщалось, сегодня на Харьковщине всю ночь горела школа.