У селі на Донеччині загинули двоє дітей: задихнулися у скрині

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В селі Нікольське Волноваського району сталася трагедія: двоє дітей сховалися у старій скрині та через нестачу повітря у ній померли

Як передає RegioNews, про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника ГУ Національної поліції в Донецькій області Артем Кисько на сторінці у Facebook.

Так, напередодні ввечері правоохоронці отримали інформацію про зникнення двох дітей - дівчинки 10 років та її 7-річного брата. Їхні батьки залишили вдома одних, а самі пішли працювати в поле. Повернувшись, вони вдома дітей не виявили та звернулися в поліцію за допомогою.

Під час огляду слідчим самого будинку, де жила сім'я, й були виявлені трупи дітей у старій скрині, яка стояла в одній з кімнат.

Ймовірно, залишившись одні, діти гралися і залізли в скриню, яка зачинилася на замок. Причина смерті – асфіксія внаслідок нестачі кисню", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Чернівцях обстріляли автівку, в якій їхали діти віком 8, 14 і 15 років.