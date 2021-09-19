На Закарпатті пожежа знищила деревообробний цех: загинула людина

Фото: ДСНС

У селищі Дубове Тячівського району у пожежі згоріли будівлі деревообробного цеху та корівника, загинула людина. Площа пожежі сягнула близько 3000 кв.м.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС у Закарпатській області.

У ході приборкування вогню бійці ДСНС спільно з місцевими жителями врятували 47 голів великої рогатої худоби та одну одиницю техніки.

О 02:48 пожежу на площі 3000 кв.м. вдалося локалізувати, ліквідація ж тривала до 06:46. Усього до гасіння пожежі було залучено п'ять одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка, який був охоронцем цієї будівлі.

Причина займання та завдана матеріальна шкода встановлюються, адже за попередніми даними вогнем знищено корівник, деревообробний цех та майно, що знаходилося всередині.

Раніше повідомлялось, що у селищі Печеніги Чугуївського району Харківської області сталася пожежа на базі відпочинку - загорівся дерев'яний будинок, в якому проживали люди.