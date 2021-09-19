10:19  19 вересня
В Україні за добу виявили майже чотири тисячі нових хворих COVID
11:41  19 вересня
Одеський припортовий завод зупинив свою роботу
18:11  19 вересня
З початку доби на Донбасі зафіксували чотири порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
19 вересня 2021, 17:13 133

На Закарпатті пожежа знищила деревообробний цех: загинула людина

19 вересня 2021, 17:13 133
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У селищі Дубове Тячівського району у пожежі згоріли будівлі деревообробного цеху та корівника, загинула людина. Площа пожежі сягнула близько 3000 кв.м.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС у Закарпатській області.

У ході приборкування вогню бійці ДСНС спільно з місцевими жителями врятували 47 голів великої рогатої худоби та одну одиницю техніки.

О 02:48 пожежу на площі 3000 кв.м. вдалося локалізувати, ліквідація ж тривала до 06:46. Усього до гасіння пожежі було залучено п'ять одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка, який був охоронцем цієї будівлі.

Причина займання та завдана матеріальна шкода встановлюються, адже за попередніми даними вогнем знищено корівник, деревообробний цех та майно, що знаходилося всередині.

Раніше повідомлялось, що у селищі Печеніги Чугуївського району Харківської області сталася пожежа на базі відпочинку - загорівся дерев'яний будинок, в якому проживали люди.

пожежа Закарпаття рятувальники ДСНС жертва

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram