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19 вересня 2021, 14:04 141

На Харківщині згорів будинок на базі відпочинку: є постраждалі

19 вересня 2021, 14:04 141
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Фото: з відкритих джерел
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У селищі Печеніги Чугуївського району Харківської області сталася пожежа на базі відпочинку - загорівся дерев'яний будинок, в якому проживали люди

Як повідомляє RegioNews, про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Харківської області.

Зазначається, що під час пожежі в будинку перебували 10 осіб. Двоє з них - чоловік 43 років і 35-річна жінка отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалих доставили в лікарню.

Попередня причина пожежі - коротке замикання електропроводки. До гасіння пожежі залучалися бійці ДСНС.

Наразі слідчі поліції з'ясовують всі обставини події.

Раніше повідомлялося, що в Харкові вночі 15 вересня на автостоянці згоріли шість автомобілів.

пожежа поліція електрика Харківська область відпочинок

 
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