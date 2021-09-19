На Харківщині згорів будинок на базі відпочинку: є постраждалі

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У селищі Печеніги Чугуївського району Харківської області сталася пожежа на базі відпочинку - загорівся дерев'яний будинок, в якому проживали люди

Як повідомляє RegioNews, про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Харківської області.

Зазначається, що під час пожежі в будинку перебували 10 осіб. Двоє з них - чоловік 43 років і 35-річна жінка отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалих доставили в лікарню.

Попередня причина пожежі - коротке замикання електропроводки. До гасіння пожежі залучалися бійці ДСНС.

Наразі слідчі поліції з'ясовують всі обставини події.

Раніше повідомлялося, що в Харкові вночі 15 вересня на автостоянці згоріли шість автомобілів.