ДТП в Туреччині: у лікарнях залишаються четверо травмованих українців

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Унаслідок зіткнення туристичного та шкільного автобусів, що сталося вчора в провінції Мугла, у лікарні залишаються четверо громадян України, решта постраждалих повернулися до готелів, де відпочивали

Про це повідомив консул України в Анталії Емір Рустамов, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Консул сьогодні відвідав постраждалих громадян України у лікарні в Муглі.

Госпіталізували чотирьох громадян України: двох жінок і двох чоловіків. Решта постраждалих отримали легкі травми й після надання медичної допомоги їх відправили до готелів, - розповів Рустамов.

За словами дипломата, найважчі травми отримали громадянки України: "одна з них має відкритий перелом руки й була прооперована, у другої - травми хребта й зараз вона лежить у корсеті".

За прогнозами лікарів, наприкінці тижня стан здоров'я всіх чотирьох дозволить їм повернутися в Україну. На моє прохання до керівництва провінції Мугла, всі госпіталізовані громадяни України перебувають в одній із найкращих лікарень Мугли "Юджелен", - розповів Рустамов.

Разом із Консулом України в Анталії потерпілих відвідало керівництво Почесного консульства України в Муглі.

Як повідомлялося, учора в ДТП в Туреччині зазнали травм 35 українців. ДТП з українськими туристами сталася через серцевий напад у водія, внаслідок чого автобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся зі шкільним автобусом та перекинувся.