У Києві в ДТП потрапили вісім авто: серед потерпілих 11-річна дитина

Фото: Нацполіція

У Голосіївському районі Києва трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі восьми автомобілів, в результаті якої госпіталізовано п’ятьох потерпілих

Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews.

За попередніми даними водій автомобіля "Хонда Акорд", рухаючись у напрямку міста Обухів, скоїв зіткнення з попутним автомобілем "Кіа". Після чого вказані транспортні засоби виїхали у зустрічному напрямку.

Це, своєю чергою, стало причиною зіткнення з автомобілями марок "Джип", "Шкода", "Хюндай", "Хонда" та двома "Фольксвагенами".

За даними правоохоронців, вміст алкоголю в крові водія, який спричинив зіткнення, склав 1,7 проміле при максимально допустимому значенні в 0,2 проміле.

Внаслідок автопригоди п’ятьох потерпілих, серед яких 11-річна дитина, госпіталізували до лікарні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Водію загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до восьми років.

Нагадаємо, 12 вересня у Київській області на Фастівщині сталася аварія за участі потягу та вантажівки.