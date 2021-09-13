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13 вересня 2021, 08:26 960

У Києві в ДТП потрапили вісім авто: серед потерпілих 11-річна дитина

13 вересня 2021, 08:26 960
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Фото: Нацполіція
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У Голосіївському районі Києва трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі восьми автомобілів, в результаті якої госпіталізовано п’ятьох потерпілих

Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews.

За попередніми даними водій автомобіля "Хонда Акорд", рухаючись у напрямку міста Обухів, скоїв зіткнення з попутним автомобілем "Кіа". Після чого вказані транспортні засоби виїхали у зустрічному напрямку.

Це, своєю чергою, стало причиною зіткнення з автомобілями марок "Джип", "Шкода", "Хюндай", "Хонда" та двома "Фольксвагенами".

За даними правоохоронців, вміст алкоголю в крові водія, який спричинив зіткнення, склав 1,7 проміле при максимально допустимому значенні в 0,2 проміле.

Внаслідок автопригоди п’ятьох потерпілих, серед яких 11-річна дитина, госпіталізували до лікарні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Водію загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до восьми років.

Нагадаємо, 12 вересня у Київській області на Фастівщині сталася аварія за участі потягу та вантажівки.

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