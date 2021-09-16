Двое украинцев погибли в ДТП в Польше

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В результаты столкновения двух грузовиков в Лодзинском воеводстве в Польше погибли три человека, среди которых двое украинцев

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

15 сентября вблизи Немгловы Лодзинского воеводства в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины. Двое украинцев погибли от полученных травм, - сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Посольство Украины в Польше взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, поддерживает связь с родными. Началась подготовка к репатриации тел погибших.

По данным Radio Victoria авария произошла в результате столкновения двух грузовиков. В результате ДТП погибли три человека, еще двое получили ранения.

Как сообщалось, 13 сентября в ДТП в Турции получили травмы 35 украинцев.