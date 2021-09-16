09:01  16 сентября
В Украине за сутки более 5700 новых больных COVID-19
17:52  16 сентября
В Херсоне мужчину привалило бетонной плитой
16:57  16 сентября
Оккупанты снова сегодня обстреляли населенный пункт на Донбассе
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2021, 21:53 815

Двое украинцев погибли в ДТП в Польше

16 сентября 2021, 21:53 815
Читайте також українською мовою
Фото facebook.com/victoria.radio
Читайте також
українською мовою

В результаты столкновения двух грузовиков в Лодзинском воеводстве в Польше погибли три человека, среди которых двое украинцев

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

15 сентября вблизи Немгловы Лодзинского воеводства в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины. Двое украинцев погибли от полученных травм, - сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Посольство Украины в Польше взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, поддерживает связь с родными. Началась подготовка к репатриации тел погибших.

По данным Radio Victoria авария произошла в результате столкновения двух грузовиков. В результате ДТП погибли три человека, еще двое получили ранения.

Как сообщалось, 13 сентября в ДТП в Турции получили травмы 35 украинцев.

Ранее, 7 сентября Ддевятеро украинцев попали в ДТП в Польше, двое - в тяжелом состоянии.

ДТП авария погибшие Польша грузовик

ДТП в Турции: в больницах остаются четверо травмированных украинцев
14 сентября 2021, 21:11
В Киеве в ДТП попали восемь авто: среди пострадавших 11-летний ребенок
13 сентября 2021, 08:26
В Днепре фура врезалась в дом, он частично обрушился
09 сентября 2021, 17:28
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram