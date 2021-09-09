У Дніпрі фура врізалася у будинок, він частково повалився

Фото: Інформатор

Про це йдеться на міському сайті Дніпра, пише RegioNews.

Подія трапилася вдень у житловому масиві Мирне. За словами водія вантажівки, він поставив транспортний засіб на ручне гальмо і передачу. Однак власник вантажівки, який прибув на місце події, припускає, що водій не поставив вантажівку на ручне гальмо, через що і почався рух з гірки.

Водій автотранспорту був тверезий і на цей час перебуває на місці події.

На місце прибули співробітники правоохоронних органів і з'ясовують всі обставини інциденту.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині вантажівка в'їхала в продуктовий магазин. Тоді загинули четверо людей.