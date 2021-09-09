17:20  09 вересня
У місті на Полтавщині замінували міськраду й суд
12:48  09 вересня
В Україні до 5 тис. грн збільшили суму переказів без фінмоніторингу
18:26  09 вересня
День на Донбасі: дев’ять обстрілів окупантами, один український боєць тяжко поранений
UA | RU
UA | RU
09 вересня 2021, 17:28 45

У Дніпрі фура врізалася у будинок, він частково повалився

09 вересня 2021, 17:28 45
Читайте также на русском языке
Фото: Інформатор
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі 9 вересня вантажівка протаранила житловий будинок, внаслідок чого частина будинку обвалилася

Про це йдеться на міському сайті Дніпра, пише RegioNews.

Подія трапилася вдень у житловому масиві Мирне. За словами водія вантажівки, він поставив транспортний засіб на ручне гальмо і передачу. Однак власник вантажівки, який прибув на місце події, припускає, що водій не поставив вантажівку на ручне гальмо, через що і почався рух з гірки.

Водій автотранспорту був тверезий і на цей час перебуває на місці події.

На місце прибули співробітники правоохоронних органів і з'ясовують всі обставини інциденту.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині вантажівка в'їхала в продуктовий магазин. Тоді загинули четверо людей.

Україна Дніпро Будинок Фура вантажівка

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Танці навколо закону про деолігархізацію. Хто і чим б'є по амбіціях Зеленського
Шість років і конфіскація за 2 тисячі доларів: як Вищий антикорупційний суд взявся за суддів-хабарників
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua