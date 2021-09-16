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16 вересня 2021, 21:13 5

Вслід за Буковиною і Прикарпаттям, Київська ОДА пригрозила закрити школи, де недостатньо вакцинованих

16 вересня 2021, 21:13 5
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Фото з відкритих джерел
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У Київській області закриють школи, якщо в них буде недостатньо вакцинованих працівників. При введенні "жовтої" зони в навчальних закладах має бути щеплено щонайменше 80% педагогів

Про це повідомили у пресслужбі Київської ОДА, передає RegioNews.

Цього року наша область має можливість повноцінно функціонувати навіть у посилених карантинних нормах. Але є умова - працюватимуть тільки ті школи, де вакциновано 80% працівників. У ліцеї зараз, наприклад, щеплення отримав 61% вчителів, - заявив голова Київської ОДА Василь Володін.

При цьому він додав, що якщо до 20 вересня не буде вакциновано 80% працівників, то дистанційно уроки проводиться не будуть.

Володін підкреслив, що такий захід є вимушеним, оскільки в області почала зростати кількість хворих коронавірусом, а також збільшується рівень госпіталізації.

Вимога мати 80% вакцинованих у колективі стосується всіх - і соціальної сфери та бізнесу. До того ж щеплення зараз - це єдиний спосіб захиститися від хвороби, - додав він.

Як повідомлялося, став відомий дедлайн, до якого глави Києва та областей мають забезпечити вакцинацію 80% освітян.

Раніше голова Чернівецької ОДА заявив, що жодного дистанційного навчання не передбачається: тільки карантин.

Також відомо, що у Франківську школи закриють на карантин через низьку вакцинацію: дистанційки в області не буде.

карантин ОДА Київська область вакцинація дистанційне навчання

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