За обіцяною премією від мера Франківська звернулися понад сотня жінок, які завагітніли після вакцинації

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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків отримав понад сотню повідомлень від жінок, які завагітніли після вакцинації від COVID-19

Про це міський голова повідомив в ефірі радіо "Західний полюс", передає RegioNews.

Свої повідомлення з доказами про вагітність жінки скидали Марцінківу, щоб отримати 100 тис. грн, які міський голова обіцяв виплатити тим, хто зможе завагітніти після щеплення.

Я так жартома сказав, що буду виплачувати 100 тис. грн. Жінки надсилають, коли вони перший раз вакцинувалися, другий і коли завагітніли. Тому це неправда. Але є досить велика кількість молодих дівчат, жінок, які вірять у те, що після вакцинації вони не завагітніють, — розповів Руслан Марцінків.

За словами міського голови, влада хоче розвіяти усі міфи про щеплення від коронавірусної хвороби, які виникли серед населення Івано-Франківської громади.

Розпилюють коронавірус літаками, бачили люди літак над полем. Люди в це свято вірять. Пояснюєш їм, що це просто поля кроплять, але люди вірять, що то коронавірус. Другий такий міф — "чіпізація", що є одразу 5 G, що інтернет можна роздавати. Міф і про те, що є сотні протипоказань проти вакцинації: якщо нежить, то не можна, діарея. Але це не так. Протипоказання — це вагітність, важкий перебіг онкозахворювання, кардіозахворювання, — розповів Марцінків.

Як повідомлялося, 7 вересня Мер Франківська пообіцяв премію жінці, яка завагітніє після COVID-щеплення.

Також сьогодні депутатів міськради Івано-Франківська вакцинували посеред засідання.