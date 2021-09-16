09:01  16 вересня
В Україні за добу більше 5700 нових хворих COVID-19
17:52  16 вересня
У Херсоні чоловіка привалило бетонною плитою
16:57  16 вересня
Окупанти знову сьогодні обстріляли населений пункт на Донбасі
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2021, 20:16 153

За обіцяною премією від мера Франківська звернулися понад сотня жінок, які завагітніли після вакцинації

16 вересня 2021, 20:16 153
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків отримав понад сотню повідомлень від жінок, які завагітніли після вакцинації від COVID-19

Про це міський голова повідомив в ефірі радіо "Західний полюс", передає RegioNews.

Свої повідомлення з доказами про вагітність жінки скидали Марцінківу, щоб отримати 100 тис. грн, які міський голова обіцяв виплатити тим, хто зможе завагітніти після щеплення.

Я так жартома сказав, що буду виплачувати 100 тис. грн. Жінки надсилають, коли вони перший раз вакцинувалися, другий і коли завагітніли. Тому це неправда. Але є досить велика кількість молодих дівчат, жінок, які вірять у те, що після вакцинації вони не завагітніють, — розповів Руслан Марцінків.

За словами міського голови, влада хоче розвіяти усі міфи про щеплення від коронавірусної хвороби, які виникли серед населення Івано-Франківської громади.

Розпилюють коронавірус літаками, бачили люди літак над полем. Люди в це свято вірять. Пояснюєш їм, що це просто поля кроплять, але люди вірять, що то коронавірус. Другий такий міф — "чіпізація", що є одразу 5 G, що інтернет можна роздавати. Міф і про те, що є сотні протипоказань проти вакцинації: якщо нежить, то не можна, діарея. Але це не так. Протипоказання — це вагітність, важкий перебіг онкозахворювання, кардіозахворювання, — розповів Марцінків.

Як повідомлялося, 7 вересня Мер Франківська пообіцяв премію жінці, яка завагітніє після COVID-щеплення.

Також сьогодні депутатів міськради Івано-Франківська вакцинували посеред засідання.

Івано-Франківськ мер Руслан Марцінків вакцинація премія

Кабмін планує виділити у 2022 році на вакцинацію від COVID-19 6 мільярдів гривень
15 вересня 2021, 14:41
У Франківську школи закриють на карантин через низьку вакцинацію: дистанційки в області не буде
15 вересня 2021, 13:11
Став відомий дедлайн, до якого глави Києва та областей мають забезпечити вакцинацію 80% освітян
14 вересня 2021, 20:31
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua