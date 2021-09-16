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16 вересня 2021, 12:16 58

Депутатів міськради Івано-Франківська вакцинували посеред засідання

16 вересня 2021, 12:16 58
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Фото: Facebook
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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків сьогодні, 16 вересня, під час сесії міської ради оголосив перерву, щоб дати змогу депутатам вакцинуватись від коронавірусу

Про це мер Марцінків написав у Facebook, повідомляє RegioNews.

Під час сесії міської ради оголосив перерву в 15 хвилин… Для вакцинації депутатів. Організували таку можливість на місці - щоб далеко не ходити", - розповів він.

Міський голова зауважив, що наразі 132 пацієнти з "ковідом" лежать у міських лікарнях, а 11 людей - в реанімаціях. При тому, що профільною "ковідною" лікарнею є обласна лікарня. І вона сьогодні теж працює на повну потужність.

Нагадаємо, 7 вересня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування від COVID-19 невакцинованим мешканцям міста.

Раніше Марцінків заявив, що виплатить премію розміром 100 тисяч гривень першій жінці, яка завагітніє після вакцинації проти COVID-19, але потім уточнив, що це був жарт.

Також Руслан Марцінків погрожував звільнити невакцинованих від коронавірусу працівників міської ради.

Івано-Франківськ сесія Руслан Марцінків депутати вакцинація щеплення

 
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