Депутатів міськради Івано-Франківська вакцинували посеред засідання
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків сьогодні, 16 вересня, під час сесії міської ради оголосив перерву, щоб дати змогу депутатам вакцинуватись від коронавірусу
Про це мер Марцінків написав у Facebook, повідомляє RegioNews.
Під час сесії міської ради оголосив перерву в 15 хвилин… Для вакцинації депутатів. Організували таку можливість на місці - щоб далеко не ходити", - розповів він.
Міський голова зауважив, що наразі 132 пацієнти з "ковідом" лежать у міських лікарнях, а 11 людей - в реанімаціях. При тому, що профільною "ковідною" лікарнею є обласна лікарня. І вона сьогодні теж працює на повну потужність.
Нагадаємо, 7 вересня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування від COVID-19 невакцинованим мешканцям міста.
Раніше Марцінків заявив, що виплатить премію розміром 100 тисяч гривень першій жінці, яка завагітніє після вакцинації проти COVID-19, але потім уточнив, що це був жарт.
Також Руслан Марцінків погрожував звільнити невакцинованих від коронавірусу працівників міської ради.