Апеляційний суд залишив Рудьковського під цілодобовим домашнім арештом

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Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом ексміністра транспорту, екснардепа від Партії регіонів Миколу Рудьковського, якого підозрюють у викраденні та катуванні керівника компанії “Нафтогазвидобування”

Про це повідомляє Київський апеляційний суд, передає RegioNews.

Повідомляється, що 16 вересня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані прокурором та стороною захисту на ухвалу Солом’янського районного суду міста Києва від 2 вересня 2021 року, якою змінено підозрюваному запобіжний захід з домашнього арешту у визначений період доби на цілодобовий домашній арешт до 29 вересня 2021 року включно.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 02 вересня 2021 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту та прокуратури — без задоволення, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 14 вересня суд відправив екснардепа Рудьковського під цілодобовий домашній арешт.