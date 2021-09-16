Апелляционный суд оставил Рудьковского под круглосуточным домашним арестом

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Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-министра транспорта, экс-нардепа от Партии регионов Николая Рудьковского, которого подозревают в похищении и пытках руководителя компании “Нефтегаздобыча”

Об этом сообщает Киевский апелляционный суд, передает RegioNews.

Сообщается, что 16 сентября 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на постановление Соломенского районного суда города Киева от 2 сентября 2021 года, которым изменена подозреваемому мера пресечения с домашнего ареста в определенный период суток на круглосуточный домашний арест до 29 сентября 2021 года включительно.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 02 сентября 2021 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры — без удовлетворения, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 14 сентября суд отправил экс-нардепа Рудьковского под круглосуточный домашний арест.