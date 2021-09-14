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14 вересня 2021, 17:03 1075

Суд відправив екснардепа Рудьковського під цілодобовий домашній арешт

14 вересня 2021, 17:03 1075
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з відкритих джерел
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Солом'янський районний суд Києва змінив колишньому міністру транспорту та колишньому депутату Миколі Рудьковському запобіжний захід з нічного домашнього арешту на цілодобовий

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь офісу Генпрокурора на запит інформагентства Українські новини.

Офіс генпрокурора повідомив, що за результатами перевірки відомостей ЗМІ про те, що Рудьковський, якому прокурор дав дозвіл на виїзд за кордон виключно до Відня з метою отримання кваліфікованої медичної допомоги, але був помічений на території Монако, встановлено порушення ним умов зазначеного дозволу.

Прокурор у зв'язку з цим подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Рудьковському з нічного домашнього арешту на утримання під вартою.

"Постановою слідчого судді Солом'янського районного суду клопотання прокурора задоволено частково і Рудьковському змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт", - йдеться у відповіді.

Прокуратура не погодилася з таким рішенням і подала апеляційну скаргу.

Рудьковський повернувся в Україну після поширення інформації про перебування його в Монако.

За даними ЗМІ, офіс генпрокурора дозволив Рудьковському з 4 серпня проходити медичне обстеження у Відні, а 11 серпня з'явилася інформація про його перебування в Монако.

Після цього офіс генпрокурора почав перевірку інформації про відвідування Рудьковським Монако, незважаючи на дозвіл на відвідування тільки Австрії для лікування.

Офіс генпрокурора депутати арешт апеляція допомога

 
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