Мовний омбудсмен закликав запровадити санкції РНБО проти найбільших українських телеканалів

Уповноважений з питань захисту державної мови Тарас Кремінь зазначає, що найбільші українські телеканали у свої діяльності порушують закон про державну мову. Він вважає, що наявні підстави для розгляду цього питання на засіданні Ради нацбезпеки та оборони та можливе застосування санкцій проти мовників.

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook Уповноваженого.

"На підставі численних звернень громадян та здійснених Секретаріатом Уповноваженого моніторингів щодо дотримання частини шостої статті 23 Закону телеканалами загальнонаціональної категорії мовлення нами розпочато 5 заходів державного контролю за застосуванням державної мови:

товариством з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Студія 1+1",

приватним акціонерним товариством "Телеканал "Інтер",

товариством з обмеженою відповідальністю Міжнародна комерційна телерадіокомпанія (ICTV),

товариством з обмеженою відповідальністю "Телеканал "МЕГА",

товариством з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Україна", - зазначається у повідомленні.

Кремінь нагадав, що телерадіоорганізації мали два роки з моменту набуття чинності Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної”, щоб підготуватися до належного виконання цієї норми та зазначив на неприпустимості "будь-якого зазіхання на статус української мови як державної".

"Зазначені факти та інші численні матеріали, які підтверджують зухвале та систематичне порушення згаданими телевізійними каналами мовного закону, є підставою для розгляду цього питання на окремому засіданні РНБО та можливого застосування санкцій", - додав Уповноважений.

Кремінь додав, що Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення, зі свого боку, не повинна обмежуватися фіксацією порушень законодавства, а зайняти принципову позицію, офіційно розглянути на своєму засіданні питання про систематичне порушення каналами чинного законодавства, у т.ч., законодавства про кінематографію, нагляд за дотриманням якого телеканалами належить до прямих повноважень Нацради (стаття 13 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”).