У "Слузі народу" схвалюють намір Нацради судитися за позбавлення телеканалу "НАШ" ліцензії

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Народний депутат від «Слуги Народу» Єгор Чернєв вважає, що долю телеканалу «НАШ» має вирішити суд. Водночас він здивований, що рішення Нацради стосовно телеканалу ухвалено тільки зараз, а не декілька років тому

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційний сайт партії "Слуга народу".

Нардеп прокоментував позов Національної ради з питань телебачення і радіомовлення до суду про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" через розпалювання національної ворожнечі, пропаганди комуністичного тоталітарного режиму в ефірі програми "Марафон", гостем якої став колишній лідер забороненої з 2015 року Комуністичної партії Петро Симоненко.

З ефірів каналу "НАШ” відпочатку було зрозуміло, що редакційна політика є антиукраїнською. Запрошуються гості, які виправдовують російську агресію. Більше того, запрошуються представники так званої ЛНР, що є неприпустимим у воюючій країні. Фактично це робота "п’ятої колони” на країну-агресора. Це простежувалось і у висловлюваннях ведучих, які не зупиняли мову ворожнечі, а розпалювали, підтримували її, – зазначив Чернєв.

Як зауважив Єгор Чернєв, редакційна політика не змінювалась попри те, що Нацрада за останні півтора року 14 разів застосовувала санкції щодо телеканалу "НАШ".

Як повідомлялося, Нацрада з телерадіомовлення вирішила ініціювати позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ".