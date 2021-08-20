17:58  20 серпня
У Дніпрі чоловік на дверях апеляційного суду повісив фейкове оголошення про карантин
17:19  20 серпня
У курортній Кирилівці заборонили відпочивальникам витягувати медуз на берег
08:09  20 серпня
Доба в ООС: зафіксовано дев'ять порушень, загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2021, 15:53 26

У "Слузі народу" схвалюють намір Нацради судитися за позбавлення телеканалу "НАШ" ліцензії

20 серпня 2021, 15:53 26
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Народний депутат від «Слуги Народу» Єгор Чернєв вважає, що долю телеканалу «НАШ» має вирішити суд. Водночас він здивований, що рішення Нацради стосовно телеканалу ухвалено тільки зараз, а не декілька років тому

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційний сайт партії "Слуга народу".

Нардеп прокоментував позов Національної ради з питань телебачення і радіомовлення до суду про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" через розпалювання національної ворожнечі, пропаганди комуністичного тоталітарного режиму в ефірі програми "Марафон", гостем якої став колишній лідер забороненої з 2015 року Комуністичної партії Петро Симоненко.

З ефірів каналу "НАШ” відпочатку було зрозуміло, що редакційна політика є антиукраїнською. Запрошуються гості, які виправдовують російську агресію. Більше того, запрошуються представники так званої ЛНР, що є неприпустимим у воюючій країні. Фактично це робота "п’ятої колони” на країну-агресора. Це простежувалось і у висловлюваннях ведучих, які не зупиняли мову ворожнечі, а розпалювали, підтримували її, – зазначив Чернєв.

Як зауважив Єгор Чернєв, редакційна політика не змінювалась попри те, що Нацрада за останні півтора року 14 разів застосовувала санкції щодо телеканалу "НАШ".

Як повідомлялося, Нацрада з телерадіомовлення вирішила ініціювати позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ".

позов Слуга народа нардеп телеканал Нацрада ліцензія

Виявлені порушення закону про державну мову сімома телеканалами, - мовний омбудсмен
16 серпня 2021, 20:25
Понад 50 нардепів від "Слуги народу" опинилися у гучних скандалах за два роки роботи у Раді
12 серпня 2021, 13:56
Нацрада оголосила попередження трьом телеканалам
29 липня 2021, 17:18
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua