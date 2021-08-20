У "Слузі народу" схвалюють намір Нацради судитися за позбавлення телеканалу "НАШ" ліцензії
Народний депутат від «Слуги Народу» Єгор Чернєв вважає, що долю телеканалу «НАШ» має вирішити суд. Водночас він здивований, що рішення Нацради стосовно телеканалу ухвалено тільки зараз, а не декілька років тому
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційний сайт партії "Слуга народу".
Нардеп прокоментував позов Національної ради з питань телебачення і радіомовлення до суду про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" через розпалювання національної ворожнечі, пропаганди комуністичного тоталітарного режиму в ефірі програми "Марафон", гостем якої став колишній лідер забороненої з 2015 року Комуністичної партії Петро Симоненко.
З ефірів каналу "НАШ” відпочатку було зрозуміло, що редакційна політика є антиукраїнською. Запрошуються гості, які виправдовують російську агресію. Більше того, запрошуються представники так званої ЛНР, що є неприпустимим у воюючій країні. Фактично це робота "п’ятої колони” на країну-агресора. Це простежувалось і у висловлюваннях ведучих, які не зупиняли мову ворожнечі, а розпалювали, підтримували її, – зазначив Чернєв.
Як зауважив Єгор Чернєв, редакційна політика не змінювалась попри те, що Нацрада за останні півтора року 14 разів застосовувала санкції щодо телеканалу "НАШ".
Як повідомлялося, Нацрада з телерадіомовлення вирішила ініціювати позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ".