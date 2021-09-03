Нацрада оголосила попередження ще двом мовникам: порушили правила у дні пам’яті

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Під час засідання 2 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила попередження "5 каналу" та радіостанції "Країна ФМ"

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі регулятора.

Санкції було застосовано через недотримання мовниками правил мовлення у дні пам’яті”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що 16 травня в Україні відзначали День пам’яті жертв політичних репресій, а 18 травня - День боротьби за права кримськотатарського народу та День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Під час перевірки "5 каналу" було виявлено порушення правил мовлення. Так, 16 травня у проміжок часу з 06:00 до 08:28 на екрані не було розміщено зображення палаючої свічки або відповідного стилізованого зображення, яке є доречним до події, а у випуску "Часу новин" не повідомлялося про відзначення дня пам’яті.

Водночас перевірка "Країни ФМ" виявила, що на радіостанції не було оголошено хвилину мовчання о 12:00 і не розміщувалися повідомлення про відзначення дня пам’яті у певні проміжки часу.

Нагадаємо, раніше Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила телеканалу "Інтер" чергову перевірку через показ радянських фільмів з акторами, які створюють загрозу національній безпеці.

Також Нацрада звернулася до суду про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ". 19 серпня, повідомлялося, що Нацрада з телерадіомовлення вирішила ініціювати позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ".