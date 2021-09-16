Нацсовет назначил уже пятую проверку телеканала "Интер"

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил ЧАО "Телеканал "Интер" пятую за год проверку из-за показа фильмов с участием лиц, которые создают угрозу национальной безопасности

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает RegioNews.

Как отметили в Нацсовете, в эфире телеканала "Интер" с 31 августа по 12 сентября было зафиксировано 9 фильмов, которые нарушают требование закона "О телевидении и радиовещании" относительно запрета транслировать аудиовизуальные произведения, в том числе фильмы, среди участников которых есть лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Речь идет о ленте "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" с участием Никиты Михалкова; "Взять живым" при участии Иосифа Кобзона; "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" с участием Бориса Клюева; "Д'артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова и Бориса Клюева; "Офицеры" с участием Василия Ланового; "Невероятные приключения итальянцев в России" с участием Валентины Талызиной; "Гостья из будущего" с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной и Бориса Щербакова; "Завтра была война" с участием Веры Алентовой.

Учитывая выявленные мониторингом Национального совета факты, регулятор назначил ЧАО "Телеканал" Интер " внеплановую безвыездную проверку. Она будет проведена в период с 4 по 18 октября. Компания должна предоставить Нацсовету до 5 октября определенный перечень документов для проведения проверки.

Как сообщалось, сегодня языковой омбудсмен призвал ввести санкции СНБО против крупнейших украинских телеканалов.