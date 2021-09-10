ОАСК відкрив провадження у справі щодо анулювання ліцензіїї телеканалу "Наш"

Фото з відкритих джерел

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив два провадження за позовом Національної ради з питань телебачення та радіомовлення щодо анулювання ліцензій каналів "Наш" та "Максі ТВ" (юридичні особи ТОВ "Наш 365" та ТОВ "Наша Прага")

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар "Детектору медіа" члена Нацради Максима Онопрієнка.

Щодо каналу "Наш" провадження відкриті у справі за рішеннями Нацради від 19 серпня, яким регулятор визнав, що канал порушив закон "Про телебачення і радіомовлення" через наявність розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі, та неусунення попередніх порушень.

Щодо "Максі ТВ" провадження відкрите за рішенням від 11 березня, яке регулятор прийняв, коли визнав "факт відмови ліцензіата у проведенні перевірки".

Обидва провадження розглядатимуться за спрощеною процедурою, тобто без виклику сторін.

"Оскільки це спрощене, без виклику, засідань не буде, це спеціальна процедура. Не буде визначеної дати. Ми дізнаємось результати розгляду. Подаємо докази та документи паралельно, якщо в цьому є необхідність", — розказав Максим Онопрієнко.

Нагадаємо, у 2019 році Нацрада вже зверталась до суду щодо анулювання ліцензії "Максі ТВ". Однак тоді провадження було зупинене через розгляд справи, у якій канал оскаржував рішення Нацради.