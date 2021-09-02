Нацрада призначила телеканалу "Інтер" четверту перевірку через радянські фільми

Фото з відкритих джерел

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила телеканалу "Інтер" чергову перевірку через показ радянських фільмів з акторами, які створюють загрозу національній безпеці

Про це повідомляє пресслужба Нацради, передає RegioNews.

Зокрема, в період з 9 по 29 серпня були показані 12 фільмів.

Зазначається, що до 21 вересня телеканал повинен направити регулятору всі необхідні документи та матеріали. Перевірки на "Інтері" відбудуться в період з 17 вересня до 10 жовтня.

Відомо, що згідно із законодавством, заборонено транслювати фільми, одним з учасників якого є особа зі списку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці. Телеканал вчинив порушення під час трансляції наступних фільмів:

"Велика перерва" за участі Тализіної Валентини;

"Весняний призов" за участі Ярмольника Леоніда;

"Блондинка за рогом" за участі Бортка Володимира;

"Самотнім надається гуртожиток" за участі Ініна Аркадія та Михайлова Олександра;

"Рідня" за участі Михалкова Микити;

"Службовий роман" за участі Фрейндліх Аліси;

"Москва сльозам не вірить" за участі Алентової Віри, Меньшова Володимира та Табакова Олега;

"Любов та голуби" за участі Михайлова Олександра і Меньшова Володимира:

"Зелений фургон" за участі Харатьяна Дмитра;

"Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика" за участі Варлей Наталії;

"Гараж" за участі Гафта Валентина;

"Місце зустрічі змінити не можна" за участі Говорухіна Станіслава.

Зазначається, що це вже четверта перевірка, що призначена телеканалу "Інтер" за подібні порушення. 15 і 29 липня та 12 серпня Нацрада також ухвалювала рішення про проведення позапланових перевірок цього мовника.

Як повідомлялося, Нацрада звернулася до суду про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ".

Раніше, 19 серпня, повідомлялося, що Нацрада з телерадіомовлення вирішила ініціювати позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ".