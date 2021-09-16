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16 вересня 2021, 14:48 435

У Кривому Розі пошкодили пам’ятник загиблим військовим під Іловайськом

16 вересня 2021, 14:48 435
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Фото з відкритих джерел
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У Кривому Розі знову пошкодили знак на честь українських військових, загиблих під Іловайськом

Як пише RegioNews, про це повідомив екскуратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник у коментарі "Радіо Свобода".

Він заявив, що невідомі вкрали гільзи для квітів біля монумента. Пам’ятний хрест цілий.

За словами Колесника, він розв'язує питання, щоб зробити стилізовані гільзи з граніту, бо латунні уже викрадали двічі.

Пам’ятник загиблим на війні з Росії "Іловайський хрест" відкрили в серпні 2020. Сам пам’ятник і його підніжжя виготовлені з граніту, інші елементи – соняхи та хрест – із бронзи.

Нагадаємо, нещодавно генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що матеріали кримінального провадження щодо організації та проведення бойових дій в районі міста Іловайська будуть розсекречені.

Україна Дніпро пам'ятник Кривий Ріг Іловайськ

 
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