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16 вересня 2021, 13:16 221

У Чернігові затримали чоловіка, який погрожував перехожим пістолетом

16 вересня 2021, 13:16 221
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Фото: з відкритих джерел
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У Чернігові патрульні затримали чоловіка, який поводився агресивно, чіплявся до перехожих, погрожуючи їм зброєю

Про це розповіли у патрульній поліції Чернігівської області, передає RegioNews.

Так, близько опівночі, на лінію 102 надійшло повідомлення, що на центральній площі невідомий громадянин поводиться агресивно, чіпляється до перехожих, провокуючи конфлікт, а потім погрожує зброєю.

Поспілкувавшись із заявником, інспектори встановили прикмети невідомого та напрямок, у якому той пішов. Згодом поліцейські виявили громадянина, схожого за описом.

Як з’ясувалося, невідомим виявився 43-річний чернігівець. Під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили предмет, схожий на пістолет.

Охоронці порядку помітили у громадянина зовнішні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд лікаря нарколога підтвердив підозри патрульних. Результат позитивний - 1,2 проміле", - йдеться у повідомленні.

Предмет, схожий на зброю, слідчий вилучив. Затриманого доставили до Чернігівського районного управління поліції.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці Івано-Франківської області затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у місті: під час конфлікту він поранив прикарпатця, вистріливши в нього з пістолета.

зброя поліція конфлікт алкоголь пістолет

 
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