На Прикарпатті реанімації дев'яти COVID-лікарень заповнені на 100%

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На Івано-Франківщині у дев’яти медичних закладах, які надають допомогу хворим на COVID-19, реанімаційні відділення заповнені пацієнтами на 100%. Усі вони потребують кисневої терапії

Про це на нараді в голови облдержадміністрації повідомив директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.Карпати.

За словами Савчука, допомогу хворим з коронавірусною інфекцією надають в Івано-Франківській міській клінічній лікарні № 1, центральній міській клінічній лікарні, Городенківській районній лікарні, Івано-Франківській інфекційній лікарні, Калуській районній лікарні, Косівській лікарні, Коломийській районній лікарні, Коломийській інфекційній лікарні та Рожнятівській районній лікарні. Протягом останніх тижнів медики спостерігають ріст захворюваності на коронавірусну інфекцію на понад 33%.

Ми маємо зростання між тижнями. Зокрема, попередній тиждень було 435 випадків за тиждень, то за минулий вже 582. Ми маємо збільшення захворювання і серед школярів. За останній тиждень медики підтвердили вісім випадків серед дітей. Бачимо, що той штам вірусу, який зараз циркулює та фіксується у кожній громаді області, є небезпечним. Зараз на Івано-Франківщині медпрацівники підтвердили 58 випадків вірусу "Дельта", — сказав Руслан Савчук.

Директор обласного центру контролю та профілактики хвороб розповів, що до всіх попередніх симптомів COVID-19 тепер додалися порушення роботи органів слуху та розлади шлунково-кишкового тракту.

Не треба списувати будь-які розлади на отруєння чи гостру респіраторну вірусну інфекцію. Я бачив, як звертаються в поліклініки люди, що мають більшою мірою симптоми ГРВІ, мають підняття температури, розлади шлунку і думають, що за день-два мине. Вони беруть противірусні чи жарознижувальні препарати. Але категорично не рекомендую цього робити. Треба йти до сімейного лікаря і в поліклініку, — каже Руслан Савчук.

Всього, за його словами, зараз в області хворіє 1 262 людини. Більшість із них лікуються у медичних закладах.

Як повідомлялося, у Харківській обласній інфекційній лікарні реанімація на 100% заповнена пацієнтами з COVID.