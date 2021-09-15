На Прикарпатье реанимации девяти COVID-больниц заполнены на 100%

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На Ивано-Франковщине в девяти медицинских учреждениях, которые оказывают помощь больным COVID-19, реанимационные отделения заполнены пациентами на 100%. Все они нуждаются в кислородной терапии

Об этом на совещании у главы облгосадминистрации сообщил директор областного центра контроля и профилактики болезней Руслан Савчук, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.Карпаты.

По словам Савчука, помощь больным с коронавирусной инфекцией оказывают в Ивано-Франковской городской клинической больнице № 1, Центральной городской клинической больнице, Городенковской районной больнице, Ивано-Франковской инфекционной больнице, Калушской районной больнице, Косовской больнице, Коломыйской районной больнице, Коломыйской инфекционной больнице и Рожнятовской районной больнице. В течение последних недель медики наблюдают рост заболеваемости коронавирусной инфекцией более чем на 33%.

У нас есть рост между неделями. В частности, в предыдущую неделю было 435 случаев за неделю, то за прошлый уже 582. Мы имеем увеличение заболевания и среди школьников. За последнюю неделю медики подтвердили восемь случаев среди детей. Видим, что тот штамм вируса, который сейчас циркулирует и фиксируется в каждой общине области, является опасным. Сейчас на Ивано-Франковщине медработники подтвердили 58 случаев вируса "Дельта", — сказал Руслан Савчук.

Директор областного центра контроля и профилактики болезней рассказал, что ко всем предыдущим симптомам COVID-19 теперь добавились нарушения работы органов слуха и расстройства желудочно-кишечного тракта.

Не надо списывать какие-либо расстройства на отравление или острую респираторную вирусную инфекцию. Я видел, как обращаются в поликлиники люди, имеющие в большей степени симптомы ОРВИ, имеющие поднятие температуры, расстройства желудка и думающие, что за день-два пройдет. Они принимают противовирусные или жаропонижающие препараты. Но категорически не рекомендую этого делать. Надо идти к семейному врачу и в поликлинику, — говорит Руслан Савчук.

Всего, по его словам, сейчас в области болеет 1 262 человека. Большинство из них лечатся в медицинских учреждениях.

Как сообщалось, в Харьковской областной инфекционной больнице реанимация на 100% заполнена пациентами с COVID.

В общем в Украине за сутки более 4600 новых больных COVID-19.