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15 вересня 2021, 11:41 5

Захворюваність дітей на СOVID-19 перевищила 10%, це найбільший показник із початку пандемії – НАН

15 вересня 2021, 11:41 5
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Фото з відкритих джерел
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Захворюваність дітей на СOVID-19 різко зросла з початком навчального року і стала максимальною за весь час спостережень

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної академії наук України, передає RegioNews.

Із початком місяця суттєве зростання продемонструвала частка виявлених випадків хвороби серед дітей, яка перевищила 10% і стала максимальною за весь час спостережень, що зумовило відновлення падіння середнього віку хворих, — зазначають вчені.

При цьому, за даними НАН, динаміка кількості нових заражень суттєво прискорилася порівняно з середніми очікуваннями і більше відповідає песимістичному сценарію розвитку епідемії.

Можливо, це спричинено збільшенням кількості дітей серед нових виявлень, що повʼязано з початком навчального року, — припустили в НАН України.

Вчені вказують, що факт різкого зростання захворюваності одночасно з початком навчального року та зростанням захворюваності серед дітей свідчить на користь гіпотези про суттєвий вплив відкритих шкіл на епідемічний процес в Україні.

Як повідомлялося, в Україні за добу понад 4600 нових хворих COVID-19.

Також став відомий дедлайн, до якого глави Києва та областей мають забезпечити вакцинацію 80% освітян.

COVID-19 захворюваність коронавірус діти НАНУ школи

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